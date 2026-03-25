イラン情勢をめぐり不安定な相場が続いている日経平均株価は一時、1300円以上値をあげています。【映像】日経平均株価の変動日経平均株価は取引開始直後から上昇し、上げ幅は一時、1400円を超えました。アメリカのトランプ大統領が停戦に向けてイラン側から何らかの譲歩があったと示唆したことで、事態収束への期待感などから買いが先行しています。ただ、原油価格の高止まりは続いていることから、市場関係者は「株価は上