痩せていないわけではないのに、なぜか下半身だけが重たく見える原因は、脂肪よりも“骨盤と姿勢の崩れ”かもしれません。骨盤が傾くと、腰まわりや下腹のラインはぼんやりしてしまうでしょう。そこでおすすめが、ピラティスの簡単エクササイズ【ブリッジ】。寝たまま体幹と骨盤まわりを整えながら、すっきりとした下半身の印象へ導いてくれます。【STEP１】姿勢を整える仰向けに寝て膝を立て、脚は腰幅に開き、手のひらを上に向け