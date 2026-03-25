カインズは、2026年の新生活シーズンに向け、「タイパ(タイムパフォーマンス)」と「スペパ(スペースパフォーマンス)」を両立した便利グッズ20点を発表した。自炊に便利なグッズがそろう同社では、キッチン、洗濯、掃除、収納の各カテゴリーから、日々の家事負担を軽減し、限られた空間を有効活用できるアイテムを厳選している。○新生活におすすめのキッチン便利グッズ「レンジで楽チン プレート18cmセット」(1,280円)は、特殊プレ