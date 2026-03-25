◆園田競馬２日目（３月２５日）《小牧太》５７勝。クレイズシネマ（１０Ｒ）で打倒ＪＲＡを目指す。「相手はそろったが調子はいいので」（◎）。アイファーキャップ（９Ｒ）も「調子はいいと聞いている」（◎）。キーチファイター（１２Ｒ）は「力量的に見劣りはしない」（○）。タンタンドル（８Ｒ）は「展開の助けがいる」（○）。《下原理》３２勝。カットバック（８Ｒ）で勝利を意識。「内枠なので、うまく馬群を