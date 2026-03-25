お笑いコンビ「オードリー」春日俊彰が２５日、日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）にサプライズ生出演した。この日は昨年４月から水曜パーソナリティーを務めてきたタレントの陣内貴美子が卒業した。終盤で総合司会で同局の水卜麻美アナウンサーが「ＺＩＰ！神ワザチャレンジです」と風船割りへのチャレンジを紹介すると「トゥース！」の雄たけびとともに春日が登場した。これに陣内、水トア