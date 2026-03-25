米女子ゴルフは現地時間26日に初日を迎えるフォード選手権（アリゾナ州ワールウインドGC）が今季6戦目。落ち着かない日々が続いているのが渋野日向子（27）だ。【もっと読む】佐久間朱莉が単独首位からまさか…鬼籍に入ったジャンボ尾崎師匠も怒る残念な負け方昨季は不甲斐ない成績が続いてシード落ち。予選会はギリギリ24位で通過したが、出場優先順位は163番目。自身の開幕は4試合目まで待たされた。今週の試合もリザーブで