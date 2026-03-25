【センバツ出場 ドラフト上位候補5人の現在地】【ドラフト候補】沖縄尚学の左腕・末吉良丞は日米争奪戦を呼ぶ「間違いなくドラ1候補」古城大翔（花巻東／内野手）181センチ、94キロ。恵まれた体格を生かし、木製バットで高校通算26本塁打を放つスラッガーだ。父は日本ハムと巨人で内野手としてプレーした茂幸氏（現ハヤテヘッドコーチ兼野手総合コーチ）。プロから野球のイロハを教わったサラブレッドだ。父は現役時代、守備