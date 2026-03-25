【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#16オモシロの側面まで神棚に奉るのはつまらない『ホールド・ミー・タイト』◇◇◇シャネルズ『街角トワイライト』（1981年）の歌い出しが「♪ホールド・ミー・タイト」。ほぼ同時期にこの曲を聴いて「タイト」が「きつい」という意味だと知った。そしてほぼ10年後に会社員となって、「タイト」がスケジュールに対する形容として、ほぼ日常的に使われるのに驚い