◇LEESLE、韓国伝統装身具を製作21日、光化門（クァンファムン）広場で4年ぶりに完全体でのカムバック公演を終えたBTS（防弾少年団）が、米国公演において洋装に韓国伝統装身具を取り入れたスタイリングで注目を集めた。全羅北道全州（チョルラブクド・チョンジュ）に本社を置く生活韓服ブランド「LEESLE（リスル）」は24日、「BTSメンバーの一部が23日（現地時間）、ニューヨークで開催された『Spotify x BTS： SWIMSIDE』公演で