4年ぶりに完全体で戻ってきたBTS（防弾少年団）のカムバック公演が、オンラインで世界的な興行記録を打ち立て、輝かしい帰還を知らせた。25日、Netflix（ネットフリックス）によると、リアルタイムおよび公開から24時間以内の「BTS THE COMEBACK LIVE ｜ ARIRANG」の動画視聴者数は計1840万人と集計された。該当の動画は世界24カ国で週間1位を占め、計80カ国で「トップ10」入りを果たした。ソーシャルメディア（SNS）内の関連コン