手口が多様化している特殊詐欺や強盗、悪質リフォームといった犯罪を起こすトクリュウ（匿名・流動型犯罪）が、治安上の脅威になっています。その実態や手口、被害者や闇バイト応募者の声をまとめた専用のホームページを、警視庁が開設しました。そこで今回の#みんなのギモンでは、「“トクリュウ対策HP”狙いは？」をテーマに解説します。■強盗・特殊詐欺などに加担山粼誠アナウンサー「匿名・流動型犯罪グループ、いわゆ