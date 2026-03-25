ユナイテッド航空は、エコノミークラス3席をフラット状態として利用できる「ユナイテッド・リラックス・ロウ」を導入する。隣接する3席のフットレストを水平状態に引き上げ、ベッド状態で利用できる仕組み。マットレスパッド、特別サイズの毛布、追加の枕2つ、子供向けのぬいぐるみ、家族向けのキッズトラベルキットが含まれている。子供連れの家族やカップル、より広いスペースを求める一人旅の人の利用を想定している。離陸後か