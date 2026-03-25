数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！今回の問題の答えは60,000を超える大きな数字になりますが、1分以内の完答を目指して挑戦してみましょう！問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。257 × 257 = □ ヒント：257を「250 + 7」と分解して考えてみましょう。250は「1,000の4分の1」なので、計算しやすい数字ですよ！答えを見る↓↓↓↓↓正解：66,049正解は「66,