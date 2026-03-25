日本相撲協会は25日、エディオンアリーナ大阪で夏場所（5月10日初日、東京・両国国技館）の番付編成会議と臨時理事会を開き、関脇・霧島（29＝音羽山部屋）の大関昇進を満場一致で決めた。12場所ぶりの大関復帰。現行のカド番制度となった1969年名古屋場所以降、平幕以下に転落からの大関返り咲きは魁傑、照ノ富士に次いで3人目となった。▽大関の復帰1958年の年6場所制導入に伴い大関は3場所連続負け越しで番付降下する規