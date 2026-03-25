天皇、皇后両陛下と長女の愛子さまは3月25日に岩手県、26日には宮城県を訪問される予定だったが、両陛下に風邪の症状があるため、日程は再調整する見通しだ。【写真】震災直後、瓦礫の山の前に佇む上皇ご夫妻「今年は東日本大震災の発生から15年の節目の年。4月には原子力発電所の事故など大きな被害を受けた福島県も訪問される予定です」(皇室担当記者)両陛下と『奇跡の一本松』象徴天皇制に詳しい名古屋大学大学院人文学研究