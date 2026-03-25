ABCテレビ夕方帯番組『news おかえり』お天気リポーターとして活躍するタレント・中西花（22）が、25日までの自身のインスタグラムを更新し、大学卒業を報告した。【写真】『news おかえり』中西花、関西学院大学を卒業キュートな袴姿中西は、キャンパスで撮影したキュートな袴姿ショットを披露して「関西学院大学を卒業しました大学4年間支えてくださった皆様ありがとうございます」と感謝をつづった。ファンからは「ご