大関昇進の伝達を受ける霧島（中央）。右は音羽山親方＝25日午前、堺市日本相撲協会は25日、大阪市浪速区のエディオンアリーナ大阪で大相撲夏場所（5月10日初日・両国国技館）の番付編成会議と臨時理事会を開き、東関脇霧島（29）＝本名ビャンブチュルン・ハグワスレン、モンゴル出身、音羽山部屋＝の大関復帰を満場一致で正式に決めた。12場所ぶりの返り咲き。霧島は音羽山部屋の宿舎がある堺市東区で昇進伝達式に臨み「さら