広島、阪神で通算１１９勝をマークし、現在はデイリースポーツ評論家を務める安仁屋宗八氏が、現役時代の記憶を振り返ります。今では想像もつかない昭和ならではの破天荒なエピソードを語り尽くします。◇◇捕手出身の田中尊さんには現役時代からコーチ時代まで随分お世話になった。正捕手の時代が長く、白石勝巳さんや長谷川良平さんら４人の監督のもとで、チームの要として活躍されていた。ただね、投球時にミット