東京で家を買うのは、いまや簡単ではない。新築マンションは高騰し、住宅ローン金利も上昇している。そんな中で発表された「住みたい街ランキング」。だが、実際に家を買う人が選んでいる街は、その順位とは大きく違っているという。いま「買って住みたい街」の上位には、意外な街が並んでいる。消費経済ジャーナリストの松崎のり子さんが読み解く――。写真＝iStock.com／ASKA※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／ASKA■「