農業に関する議論は、「農家を補助金で守るべきだ」「農家は自助努力すべきだ」という両論が対立しがちだ。現役農家のSITO.さんは「農業の性質を考えれば、その両方ともが大切だといえる」という――。写真＝iStock.com／joka2000※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／joka2000■時給10円なのか儲かっているのか昨年の春、東京で「令和の百姓一揆」というデモが行われたことをご存じでしょうか。一部の農家がクラウドファンデ