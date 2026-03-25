高齢の親と同居することになり、年金の管理を家族が行うケースは少なくありません。生活費を家計としてまとめる一方で、親自身が自由に使えるお金も確保しておくことが大切です。しかし「毎月いくら渡せばよいのか」と悩む人も多いでしょう。 本記事では、高齢の親に渡すお小遣いの目安や考え方、家族間でトラブルを防ぐためのポイントについて解説します。 高齢の親に渡すお小遣いの一般的な目安 同居してい