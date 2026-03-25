◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝３月２５日、栗東トレセン４か月ぶりに復帰するクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は団野大成騎手（レースは未定）を背に、ＣＷコースでポートデラメール（４歳２勝クラス）、アランカール（３歳オープン）を最後方から約２馬身追走。直線は強めに手綱を動かされて、６ハロン８２秒３―１１秒１で鋭く伸び