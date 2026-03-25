４人組バンド「緑黄色社会」が４月８日にスタートする日本テレビ系ドラマ「月夜行路―答えは名作の中に―」（木曜・後１０時）の主題歌を担当することが２４日、分かった。曲は同作のために書き下ろした「章（しるし）」（４月９日リリース）であることも明らかになった。秋吉理香子氏の小説が原作で、バーのママと家庭に居場所がない主婦の２人が、旅先で殺人事件に巻き込まれる“痛快文学ロードミステリー”。女優の波瑠と