◆米大リーグオープン戦ドジャース―エンゼルス（２４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、オープン戦最終戦の本拠地・エンゼルス戦に「１番・投手」で今季初めて投打同時にスタメン出場し、１回表のマウンドに立った。登場曲は昨季までの登板日と同じ「ＤｏｏｒＤｉｅ」だった。先頭のネトはフルカウントから低めのツーシームで空振