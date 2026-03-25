映画『国宝』のノミネート（メイクアップ＆ヘアスタイリング賞）で、日本でも注目を集めていた第98回アカデミー賞の授賞式が、ロサンゼルスで15日（現地時間）に開催された。今年最も話題を呼んだ受賞作の一つが韓流アニメ『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』で、長編アニメ映画賞と歌曲賞の二冠に輝いた。しかし、歌曲賞の受賞スピーチが突然打ち切られるという事態が発生し、大きな物議を醸している。◆感動的なスピー