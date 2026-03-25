山形県天童市の飲食店で食事をした男女10人が嘔吐や下痢などの症状を訴え、調査の結果、ノロウイルスによる食中毒と判明しました。村山保健所は飲食店に対し、24日から3日間の営業停止を命じました。食中毒が発生したのは、天童市一日町二丁目の「中川鮮魚店会席なか川」です。県食品安全衛生課によりますと、今月19日、この飲食店で刺身や生がきなどを食べた山形市や天童市の男女あわせて10人が嘔吐や下痢、発熱などの症状を訴