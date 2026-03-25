毎日身につけるインナーだからこそ、心地よさにはこだわりたい。そんな女性たちに支持されている「スロギー」の人気シリーズが、この春リニューアルして登場しました。やさしい肌ざわりで人気のコットンシリーズが、さらに快適でデイリーに寄り添うデザインへと進化♡ナチュラルな美しさと機能性を兼ね備えた新作に注目です。 人気コットンシリーズが進化 「ZERO FeelⓇ