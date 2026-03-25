バドミントン元日本代表でキャスターの陣内貴美子（62）が、25日放送の日本テレビ系『ZIP！』（月〜金前5：50）をもって、水曜パーソナリティーを卒業した。【写真】「いい記念になりましたね」陣内貴美子夫妻＆高橋由伸夫妻の“W夫婦ショット”約1年間にわたり水曜の朝を彩ってきた陣内は、番組エンディングで「1年間だったんですけど、ちょうど1年前のことを考えると不安の中でこのスタジオに入って来た」と振り返りつつ、