山本裕典の元ライバルホストたちが、店のために協力して頑張る姿を見せ「裕典さんが困ってたから」などと語り、ニューヨークらが「過去イチ熱い回」と大絶賛するヒトコマがあった。【映像】玲＆本気湊が語った山本裕典への友情ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティである。ニューヨーク（嶋佐和