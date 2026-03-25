元NMB48でタレントの本郷柚巴（ゆずは、23）が24日、自身のインスタグラムを更新。雑誌のグラビアショットを公開した。「3月30日発売の週刊プレイボーイさんで表紙を飾らせていただきます」と報告し、水色に茶色の縁取りがデザインされたビキニ水着姿を披露。「そして発売当日の19時からオンラインサイン会もあるよみんなのこと待ってるね」と呼びかけた。ファンやフォロワーからも「最高可愛い！！！」「また可愛さが増している