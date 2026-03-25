アメリカメディアは24日、トランプ政権がパキスタンを通じ、イランに対し、15項目の停戦計画を提示したと報じました。ニューヨーク・タイムズは当局者の話としてトランプ政権が仲介役となるパキスタンを通じ、イランに対し、戦争を終結させるための15項目の計画を提示したと伝えました。計画の内容については「イランの弾道ミサイルや核開発計画に対応するもの」としていてニューヨーク・タイムズは「経済的な打撃に苦しむトランプ