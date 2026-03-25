BTSの復帰が世界的に注目される中、中国では偽関連グッズの違法販売が行われた。韓国メディアのスポーツ京郷は25日、「中国の大手オンラインショッピングモールで、BTS『ARIRANG（アリラン）』関連の違法グッズが販売され、肖像権無断使用の論争となっている」と報じた。同メディアは「タオバオ（Taobao）やアリエキスプレス（AliExpress）などで、ARIRANGロゴを堂々と使用したTシャツや各種アクセサリーが販売されている。肖像権