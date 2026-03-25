現行「CX-5」が根強い支持を集める理由とは「CX-5」は、マツダの最量販モデルとして世界100以上の国で販売され、累計450万台以上を記録しているミドルクラスのSUVです。2025年7月、その3代目モデルが欧州で初公開されました。2026年中に国内発売も予定されているといいます。【画像】超カッコいい！ これが9年ぶり“全面刷新”するマツダ「新型CX-5」です！ 画像で見る（30枚以上）9年ぶりのフルモデルチェンジによって、どの