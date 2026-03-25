きのう山形県東根市で発生した山林火災は、出火から一夜明けたきょうも、自衛隊や近隣の県のヘリコプターによる消火活動が続いています。 【写真を見る】東根市の山火事は現在も鎮圧の情報なし自衛隊と消防が現場で消火活動（山形） 火災が起きているのは、東根市大木沢の山林です。消防などによりますと、現地では、きょう午前5時に自衛隊や消防が現場に入り、午前5時半から消火活動が始まりました。 上空からは、午前