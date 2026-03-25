3月25日未明、静岡市清水区で住宅や物置小屋を全焼、近隣の住宅の壁や車3台に延焼する火事がありました。 警察によりますと、25日午前3時50分頃、静岡市清水区西久保の住宅から火が出ていると近くの住民から通報がありました。 火は木造2階建て住宅と物置小屋を全焼、近隣の住宅の壁や付近に駐車してあった車3台にも延焼し、午前6時29分に消し止められました。 出火当時この家には5人の家族がいましたが、すぐに避難したためけ