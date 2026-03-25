＜フォード選手権事前情報◇24日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞アリゾナ州にあるソノラ砂漠の中にある会場で、3度目の出場となる吉田優利は日曜日から調整を続けている。月曜日、火曜日にはラウンドを行い「乾燥しているコースだから、砂地が多いイメージかな」とコースの印象を明かす。【写真】これが吉田優利の“60ヤードルーティン”のやり方プレーエリア以外は砂地が広がる典型的なデザートコース