＜フォード選手権事前情報◇24日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞アリゾナ州で26日に開幕する大会の予選ラウンド組み合わせが、現地時間24日に発表された。米ツアーを主戦場にする日本勢15人全員が出場する。【写真】初々しい！19歳の渋野日向子大会直前にウェイティングから滑り込んだ渋野日向子は、2023年の「シェブロン選手権」、「AIG女子オープン」（全英）とメジャー2勝（通算5勝）を誇るリリア