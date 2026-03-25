トランプ政権発足後広がる米ドル「総合力」の下落 BIS（国際決済銀行）が公表している米ドルの総合力を示す実質実効相場は、トランプ政権が発足した2025年1月の115.1ポイントから、2026年1月には106.9ポイントまで7％以上下落した（図表1参照）。米ドル高・円安傾向が続く中では分かりにくいが、米ドルは円以外の多くの通貨に対しては下落し、総合力で見るとむしろ下落が拡大する形となっている。【図表1】米ドル実質実効相場と5