花粉症のつらい症状のひとつが目のかゆみ。こすりたいけどこすれない、目が真っ赤、涙がボロボロ…。この季節は目薬が手放せないという人も多いことだろう。でも、ちょっと待った！ その目薬のさし方、目の洗い方は合っている？ 長年、花粉症ケアに寄り添ってきたロート製薬に、目薬に関する「やりがちなNG」と「正しいケア」を聞いた。【画像】目からウロコ！？正しい目薬のさし方■意外に知らない“目薬のさし方”、目をパチパ