きょうの東京株式市場で日経平均株価は一時、1700円以上値上がりしました。5万4000円台を回復して取引されています。イラン情勢をめぐり、イスラエルメディアは24日、複数の情報筋の話として、アメリカは、▼イランとの戦闘終結に向けて、まず1か月の停戦を宣言し、▼その期間中にアメリカが要求する15項目の条件について協議したい考えだと報道。原油の供給不安がやや和らぎ、ニューヨーク原油市場でWTI原油先物価格は一時、1バレ