三井不動産レジデンシャルは3月20日から、戸建分譲シリーズの新物件「ファインコート世田谷上用賀」の見学案内を開始する。ファインコート世田谷上用賀外観イメージ同物件は、愛犬に寄り添う暮らしを提案する戸建て住宅。ドッグランも備える「砧公園」へ徒歩圏内に位置し、周辺には動物病院やトリミングサロンが入る商業施設「SOCOLA用賀」があるなど、ペット飼育に理想的な環境に立地する。帝京科学大学の加隈良枝准教授と学