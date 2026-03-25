量子テクノロジーで超高性能量子デバイス開発へ！ これまでレーザーやトランジスタ、ＭＲＩなど量子力学のふしぎが活躍している物を紹介してきましたが、ここからは現在研究されている次世代の量子テクノロジーについてちょっとだけ紹介したいと思います。 量子力学を少し勉強していくと、さまざまな「ふしぎ」に出会うことがあります。でも、これはわたしたちにとってふしぎなだけで、量子の世界では当