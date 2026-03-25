日本人なら知っておくべきやってはいけない3つの禁忌のしきたり 「するな」「見るな」「いうな」禁忌のしきたり 古くから日本には「やってはいけない」「見てはいけない」「いってはいけない」というしきたりとして伝わる禁忌（タブー）があります。 ●「するな」のしきたり昔から「敷居や畳の縁を踏んではいけない」など、してはいけないといわれるしきたりは不作法をいましめ、避けるための先人の知恵です。また「