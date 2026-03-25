スイス中銀が介入準備強化、フラン上昇圧力が再び強まっている スイス中銀は介入準備態勢を強化していると述べた。 スイス中銀のシュレーゲル総裁、チュディン理事は米イラン戦争に伴いスイスフランの上昇圧力は再び強まっていると指摘。そのため為替市場への介入準備を強化したと明かした。スイスフランが急激に上昇するとインフレ率は目標を下回る。