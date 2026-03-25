ロバーツ監督（c）SANKEI ＜2026年3月23日（日本時間24日） オープン戦 ドジャース 7-7 エンゼルス ＠ドジャースタジアム＞ ドジャースの佐々木朗希投手（24）がエンゼルスとのオープン戦に先発したが制球に苦しみ、2回5失点と開幕に向けて不安を残す結果となった。 初回、先頭打者に死球を与えると、四球とフィルダーズチョイスで無死満塁のピンチを招き、押し出し四球を含む無安打