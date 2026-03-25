元バドミントン日本代表でタレントの陣内貴美子が２５日、水曜パーソナリティーを務める日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）を卒業した。陣内は昨年４月から同番組で水曜パーソナリティーを務めてきた。エンディングで陣内は「１年間だったんですけども、ちょうど１年前のことを考えると不安の中で、ここのスタジオに入ってきた時に出演者だとかと、スタッフの皆さんとか、皆さん、すぐに私の居場