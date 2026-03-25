日本相撲協会は２４日、エディオンアリーナ大阪で日本相撲協会の夏場所（５月１０日初日・両国国技館）番付編成会議と臨時理事会を開き春場所で３度目の優勝した関脇・霧島（音羽山）の大関昇進を決めた。後ほど大阪・堺市で行われた伝達式で口上を述べる。現行のカド番制度となった１９６９年名古屋場所以降で、平幕転落後に返り咲いた魁傑、照ノ富士に続き３人目。再大関で横綱を目指す。◇平幕陥落後の大関復帰▽魁傑７