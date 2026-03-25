将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第7局が25日午前9時、大阪府高槻市の「関西将棋会館」で始まった。午前8時40分に永瀬、51分に藤井がそれぞれ対局室に入室した。最終局では振り駒で先後が決められ、結果藤井が先手に決定。初手は「▲2六歩」だった。カド番を2度しのぎ、3勝3敗のタイに持ち込んで最終決戦を