人気レースクイーンの有栖未桜（31）が25日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ衣装“アイドル・デビュー”ショットを公開した。「フレッシュエンジェルズのライブステージも2日間ほんとにありがとうございましたっめーーっちゃくちゃ緊張したけどそれを追い越すくらいめーーーーっちゃくちゃ楽しかったですっ」と、スーパー耐久・開幕戦でレースアンバサダーユニット「「D'stationフレッシュエンジェルズ」として初