２５日の東京株式市場は大きく買い優勢、寄り付きの日経平均株価は前営業日比７６３円高の５万３０１５円と続伸。 前日の米国株市場ではＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに下落。ＮＹダウは途中プラス圏に浮上する場面もあったが取引終盤に再びマイナス圏に沈んで取引を終えた。ただ、東京市場では目先ショートカバーが観測されるほか、今週末に３月の権利付き最終売買日を控えており、駆け込みでの配当権